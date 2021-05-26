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"Белавиа" прекращает полеты в Украину: самолеты Харьков-Минск отменены

Белавиа прекращает полеты в Украину: самолеты Харьков-Минск отменены

Белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила о прекращении полетов в Украину из-за закрытия авиасообщения между странами. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа 2021 года. 25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22:40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23:40)», - говорится в сообщении.

В авиакомпании обещают, что пассажиры, купившие билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов.

Агентство Телевидения Новости

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