Без паники: что делать, если вы опоздали на рейс

Опоздание на рейс – кошмар любого путешественника. Рассказываем, куда бежать и что делать, если такое произошло с вами.

Любые непредвиденные обстоятельства во время путешествия, будь то лишние траты или отклонение от графика, вызывают дополнительный стресс. А если вы опоздали на рейс, то к стрессу может добавиться еще и чувство беспомощности. Чтобы этого не произошло, следуйте таким инструкциям.

Поговорите с представителями авиакомпании

Если вы застряли в пробке по дороге в аэропорт и уже не успеваете на рейс, позвоните в свою авиакомпанию. Некоторые перевозчики могут заказать вам более поздний рейс. Компания может выставить штраф за обмен (чем дешевле был билет, тем больше может быть штраф), но это будет все равно дешевле, чем покупать новый билет.

Если вы приехали в аэропорт, помните, что посадка на рейс закрывается за 15-20 минут до взлета (точное время посмотрите в посадочном талоне). Пассажира, который прошел регистрацию, но не явился на посадку, вызывают по громкой связи, но рейс не задерживают. Если вы долго стояли на паспортном, таможенном или на контроле безопасности и все-таки не успели на самолет, сразу сообщите о случившемся представителям авиакомпании. Объяснение, почему вы опоздали.

Дальше вариантов развития событий может быть несколько. Если вы купили билет по акции, вам его никто не поменяет, придется купить новый. Авиабилет экономкласса часто можно обменять на другой, но нужно будет выплатить штраф. В случае если ваш авиабилет бизнес-класса, ничего доплачивать не нужно, вам без проблем выдадут новый на любой подходящий рейс. Если же ваш билет на маршрут с пересадками, то следующие самолеты будут аннулированы, как и первый.

Рассмотрите другие варианты транспортировки

Если на ближайший рейс нет мест или штраф за опоздание оказался слишком большим, возможно, стоит рассмотреть другие варианты. Например, можно купить новый билет другого перевозчика, вылететь из соседнего аэропорта или на следующий день.

Если ваш рейс должен был быть коротким, вы можете добраться до места назначения с помощью наземного транспорта, например, арендованного автомобиля, автобуса или поезда.

Фото: Unsplash

Внесите изменения в свой маршрут/график

Опоздание на рейс, скорее всего, повлечет за собой изменение всей поездки. Подумайте, нужно ли вам отменить трансфер из аэропорта, бронирование жилья, позвонить тому, кто собирался вас встретить в пункте назначения. В условиях стресса о всех этих мелочах легко забыть.

Если вы собирались пересесть на другой рейс, то второй билет тоже придется купить заново. И на будущее запомните, что между рейсами должно быть минимум 1,5-2 часа, особенно если пересадка в большом аэропорту, таком как Дубай.

Спросите о компенсации

Если вы опоздали на стыковочный рейс, потому что ваш первый самолет задержался, вы имеете право требовать от своей авиакомпании компенсацию. Пассажиры, которые вылетают из страны–члена ЕС, могут претендовать на сумму до $700. Получить ее можно в трех случаях: 1) первый рейс задержали больше, чем на три часа, 2) первый рейс отменили, 3) самолету отказали в посадке.

Узнать, можете ли вы рассчитывать на компенсацию и в каком размере, можно на сайте AirHelp. И покупая самые дешевые или акционные билеты, заранее ознакомьтесь с условиями их обмена и возврата, чтобы быть готовым к тому, за какие деньги можно будет вносить изменения в свои планы.

Источник: vokrugsveta.ua

Новости портала «Весь Харьков»