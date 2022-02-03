BMW отказывается от выпуска своего легендарного двигателя V12 в серийных автомобилях

Компания BMW в очередной раз объявила об отказе от самого большого двигателя в своей производственной гамме. Легендарный V12, имеющий родство с авиационными моторами и выпускаемый с 1987 года, теперь уже точно перестанут ставить на представительские седаны седьмой серии.

Разговоры о том, что выпуск самых мощных двигателей BMW будет прекращён, велись ещё с 2019 года. Компания неоднократно заявляла, что от этого мотора придётся отказаться со временем – он слишком прожорливый и неэкологичный.

При этом поклонников V12 уверяли, что топовый двигатель будут устанавливаться на самые мощные БМВ 760 до 2023 года минимум.

Но европейское законодательство с каждым годом становится всё жёстче, от автомобилей с традиционными ДВС планируют полностью отказаться в ближайшие 10 лет.

В свете этой концепции места для V12 не остаётся. Ещё в 2018 году были ужесточены нормы WLTP и Euro. Уже решено, что с 2025 года будет действовать стандарт Euro 7, где нормы выброса уменьшат втрое. Подогнать могучий мотор под такие требования – это почти нереальная задача.

Уже объявлено, что последними серийными автомобилями, которые получат V12, станут BMW M760Li xDrive. Это будет лимитированная серия из 12 автомобилей под названием The Final V12. Автомобили не будут предлагаться в Европе, а все уйдут в США, где экологические нормы не такие жёсткие.

Рекомендуемая стоимость машин из лимитированной серии будет не меньше 200 000 долларов США. Но можно быть уверенными, что все они найдут своих владельцев ещё до того, как их выпустят – зажиточные поклонники бренда не упустят возможности в последний раз прикоснуться к легенде.

Внешне BMW M760Li xDrive из лимитированной серии The Final V12 будет отличаться незначительно, но узнать такой автомобиль можно будет по ряду признаков. Например, по цвету легкосплавных дисков, накладкам на порогах и табличке на двигателе с надписями «The Final V12». В салоне автомобиля будут установлены шильдики «1 из 12», скорее всего, их дополнит номер конкретного седана.

Отказ от мотора V12 – это окончание целой эпохи. Именно компания BMW в 1987 году стала пионером в классе роскошных седанов, оснастив свой БМВ седьмой серии в кузове Е32 двигателем V12 с рабочим объёмом 5 литров. Этот силовой агрегат развивал 296 л. с. и был атмосферным.

Компания Мерседес ответила своим V12, дебютировавшем в кузове W140. Это был шестилитровый агрегат, превосходящий мотор от БМВ рабочим объёмом и мощностью, но не надёжностью.

Следующий двигатель от БМВ дебютировал в 1993 году. Он получил рабочий объём 5,4 литра и мощность в 326 л. с. До сих пор этот мотор считается самым надёжным в серии, но экономичностью и экологичностью он не отличается. Силовой агрегат устанавливался на БМВ Е38 седьмой серии.

В 2001 году появился первый шестилитровый мотор V12. Его мощность довели до 445 л. с. Этот двигатель устанавливали на БМВ седьмой серии в кузове Е65/66.

Следующее поколение мотора V12 сохранила рабочий объём в 6 литров, но мощность увеличилась до 542 л. с. мотор устанавливали на BMW F01/F02.

Последнее поколение двигателей V12 получили турбонагнетатели. Мощность мотора увеличилась до 609 л. с. Рабочий объём также возрос – до 6,6 литра.

Именно такой двигатель получат последние BMW M760Li xDrive из лимитированной серии The Final V12. По заверениям производителя, автомобиль с таким силовым агрегатом будет разгоняться до 100 км/ч всего за 3,6 секунды.

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