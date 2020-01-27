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BOEING 777X успішно завершив перший політ

BOEING 777X успішно завершив перший політ

Найбільший серед дводвигунних пасажирських літаків Boeing 777X успішно завершив перший політ.

Boeing 777X провів в повітрі близько чотирьох годин і приземлився на аеродромі Boeing Field під Сієтлом на північному заході США 25 січня.

Політ планували провести ще в середині 2019 року, однак було відкладено через проблеми з новим двигуном, що випускається корпорацією General Electric, а також крилами з композитних матеріалів і програмним забезпеченням.

Перший політ показує, що корпорація "знає, як конструювати безпечні літаки й завойовувати довіру громадськості", заявили в Boeing.

Офіційний запит Федеральному управлінню цивільної авіації США (FAA) на схвалення експлуатації літака буде відправлений при успішному завершенні серії польотних випробувань.

Літак належить до сімейства широкофюзеляжних далекомагістральних літаків. Boeing 777X вміщує від 384 до 426 пасажирів і здатний пролетіти від 13 500 до 16 200 кілометрів залежно від конфігурації й кількості пасажирів.

Boeing отримав близько 340 замовлень на нову модель. Серед замовників - авіакомпанії Emirates, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines і Qatar Airways. Ціна Boeing 777X по каталогу складає від $ 410 до $ 442 млн (в перерахунку - від 371 до 400 млн євро).

Источник: dw.com

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Темы: самолет, США

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