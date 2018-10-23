Большой футбол. Возле стадиона «Металлист» будет запрещено движение транспорта, а работа метро - продлена

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской и ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой (кроме трамваев с 19:00 до 21:15 и с 22:00 до 23:45) будет запрещено с 19:00 23 октября до 00:30 24 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча в рамках Лиги чемпионов УЕФА между командами «Шахтер» и «Манчестер Сити».

На этот период движение автобусов будет организовано следующим образом:

№68э, 232э изменят конечную остановку на «Ст. метро «Метростроителей» и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. метро «Проспект Гагарина»;

№260э сократит путь следования и изменит конечную остановку следующим образом: ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева», и будет осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева».

Автобусы следующих маршрутов изменят путь следования и будут осуществлять объезд так:

№244э: пр. Московский - ул. Полевая и далее по маршруту;

№251э: пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская и далее по маршруту.

После завершения матча автоперевозчики должны обеспечить перевозку болельщиков от станций метрополитена по основным направлениям до 2:00 24 октября.

Кроме того, с 21:15 до 22:00 23 октября и с 23:45 23 октября до 00:30 24 октября будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии. В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:

№5: ул. Одесская - ул. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - ул. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

в обратном направлении: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины (Конный рынок) - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская – Новожаново;

№28: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины (Конный рынок) - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.

Кроме того, работа метрополитена будет продлена до 1:00 24 октября. На время проведения мероприятия станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты для входа/выхода.

Источник: city.kharkov.ua

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