Борьба с нарушителями на дороге: в Харькове предлагают создать реестр водителей-лихачей

173 человека погибло в результате ДТП в прошлом году на Харьковщине, из них - 67 пешеходов. Это - цифры, озвученные харьковскими силовиками на координационном совещании. В общем, в 2020 году в области произошло 11 тысяч аварий, и более половины - именно в Харькове. Несмотря на то, что показатели раскрываемости следователями преступлений на дороге растут, статистика смертельных автопроисшествий из года в год существенно в регионе не меняется.

Сергей Чиж, нач. следственного управления ГУНП в Харьковской обл.:

Слідчими розслідувано ДТП із смертельними наслідками - 40,4%. Позитивна динаміка - 10 відсотків.

В этом году патрульные полицейские уже обработали информацию о более 800 дорожно-транспортных происшествий, в том числе - с пострадавшими. Сотни раз ловили водителей, которые садились за руль в нетрезвом состоянии.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Хар. обл.:

З початку 2021 року патрульні поліцейські опрацювали 874 ДТП, з яких - 64 з травмованими, також склали 403 адміністративні протоколи за керування траснпортними засобами у стані сп'яніння.

Правоохранители говорят, анализ смертельных столкновений авто на дороге и наездов на пешеходов показал - в основном, это последствие систематического грубого нарушения правил и превышения скоростного режима. В прокуратуре предлагают создать единый реестр водителей-нарушителей. С помощью такого реестра, говорит прокурор области Александр Фильчаков, полицейские смогут предупреждать жуткие аварии, выявляя злостных нарушителей; проводить с ними профилактические беседы, а в наихудших случаях - забирать права. Как пример - Фильчаков вспоминает ДТП на проспекте Науки, которая произошла в прошлом году, в ноябре. Тогда гражданин Египта, который управлял машиной Фольксваген Пассат сбил 4-х пешеходов. Они как раз стояли на островке безопасности и ждали зеленого сигнала светофора. По данным следствия, подозреваемый в совершении аварии в течение последних лет десятки раз привлекался к административной ответственности.

Александр Фильчаков, прокурор Харьковской области:

Як встановлено слідством, підозрюваний впродовж останніх трьох років 25 разів притягувався до адміністративної відповідальності, із них - майже половина за керування траснпортним засобом, будучи позбавленим права керування. Пропоную організувати окремий облік злісних порушників, запровадити системне проведення серед таких осіб профілактичної роботи, доручити управлінню патрульної поліції звернутися до профільного департаменту внутрішніх справ та внести на розгляд питання про запровадження кримінальної відповідальності за систематичне керування транспортним засобом без водійських прав.

По оценке автоэкспертов, идея создания учета нарушителей имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Юрист Денис Журавель говорит, инициатива имеет полное право на существование в случае минимального государственного финансирования или в случае создания учета на общественных началах.

Денис Журавель, юрист:

Все будет зависеть от того, насколько независимым будет администратор этого реестра, насколько все те, кто нарушает правила постоянно будут туда попадать. Это раз. Два: у нас нет никаких правовых оснований на основании таких данных привлекать кого-то к ответственности. В-принципе, как какая-то общественная инициатива, на общественных началах, без бюджетного финансирования, вполне. Почему бы и нет?

А вот совершенствование системы штрафов и усиление ответственности за определенные грубые нарушения правил могут положительно повлиять на ситуацию на дорогах, прогнозирует Журавель, впрочем, как и комплексная система фото - и видеофиксации нарушений. Но самое главное, говорит юрист, должна полноценно действовать неотвратимость наказания - чтобы человека привлекали к ответственности, независимо от финансового состояния и социального статуса. Сейчас - с этим в Украине проблемы, ведь даже если досудебное расследование было проведено следователями качественно - дела часто разваливаются в суде.

Агентство Телевидения Новости