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Британия упрощает правила въезда для вакцинированных

Британия упрощает правила въезда для вакцинированных

В Англии упрощают правила въезда для вакцинированных от коронавируса. Привитые туристы смогут попасть в страну без прохождения теста на COVID.

Об этом сообщает Reuters.,

В издании отмечают, что в Великобритании больше не потребуют проведения тестов на COVID для полностью вакцинированных путешественников. Министр транспорта Британии Грант Шеппс заявил об отмене обязательного тестирования для полностью привитых уже в феврале этого года.

По информации издания, официально об этой смене объявят 26 января.

«Что именно стало причиной принятия этого решения, пока неизвестно», – добавляют в сообщении.

Напомним, в Молдове ужесточились правила въезда в страну из-за ситуации с коронавирусом. Теперь при пересечении границы необходимо предъявить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие COVID-19.

Также сообщалось, что правительство Израиля изменило правила въезда в страну с 9 января. Теперь будут пускать вакцинированных иностранцев. Однако это касается только тех туристов, которые будут прибывать из стран с умеренным уровнем заболеваемости.

Источник: Слово и Дело

Агентство Телевидения Новости

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