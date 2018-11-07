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Британский пассажир придумал способ перевозить багаж бесплатно

Британский пассажир придумал способ перевозить багаж бесплатно

Британский пассажир придумал способ перевезти вещи в салоне самолета без чемодана. Об этом сообщает The Sun.

30-летний Ли Чимино (Lee Cimino) пришил внутренние карманы к старому пальто и сложил в них все необходимые вещи для предстоящего путешествия. Отказаться от чемодана его вынудил новый распорядок перевоза багажа ирландской авиакомпании Ryanair. Согласно правилам, турист должен был заплатить около семи фунтов за сумку ручной клади и девять фунтов за сдачу чемодана в багажный отсек.

«Я лучше отправлюсь в несколько путешествий, чем потрачу много денег на одно», — возмутился он. По словам Чимино, в карманах его пальто был необходимый минимум для одной ночи вне дома: кроссовки, шорты, футболка, джемпер, трусы и носки.

Чимино благополучно преодолел пункт контроля безопасности: перед прохождением через металлодетектор он снял пальто и положил его в специальный поднос. Сотрудники аэропорта никак не прокомментировали случай и без проблем пустили мужчину в самолет.

Источник: changeua.com

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Темы: курьезы

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