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Центр Харькова может стать пешеходным

Центр Харькова может стать пешеходным

Харькочане предлагают сделать центр города пешеходным, без автомобилей. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

"Хочу предложить создать пешеходные зоны по примеру больших городов Европы. Это предполагает центр города без потока автомобилей и пробок. Благодаря этому количество ДТП упадет, а жизнь людей в центре города будет в безопасности (в том числе, и от пьяных водителей). Какие улицы должны входить в пешеходной зоны: Сумская, Пушкинская, Рымарская, Клочковская, пр. Независимости, Бурсацкий спуск, Харьковская набережная и другие крупные улицы в центре. Это не будет распространяться на трамваи и троллейбусы, а также автомобили, которые завозят товар в магазины", - сказано в тексте.

Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5 000 подписей за 90 дней.

Источник: sq.com.ua

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