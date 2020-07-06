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Часть Московского проспекта будет закрыта для движения до конца недели

Часть Московского проспекта будет закрыта для движения до конца недели

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Ощепкова до ул. Харьковских Дивизий при движении в сторону пр. Петра Григоренко, будет запрещено до 20:00 10 июля.

Ранее движение планировалось открыть 7 июля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, сроки продлили в связи с продолжением реконструкции проспекта. 

Напомним, что для объезда закрытого участка организовано двухстороннее движение по полосе встречного направления.

 

Агентство Телевидения Новости

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