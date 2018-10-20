Часть Московского проспекта закроют для движения до конца года. Трамвай №27 изменит маршрут движения

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пл. Конституции до Харьковской набережной, будет запрещено с 20 октября по 31 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией проспекта.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам. На время работ будет организовано двустороннее движение в пер. Слесарном, на участке от пр. Московского до ул. Короленко.

Автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:

при движении в сторону Харьковской набережной:

№241э, 272э: - пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский - Харьковская набережная и далее по маршруту;

при движении в сторону пл. Конституции:

№241э, 272э: - Харьковская набережная - пер. Армянский - пл. Конституции - пл. Павловская - ул. Университетская и далее по маршруту.

Путь следования до конечной остановки и расположение конечной остановки автобусов 249э, 251э, 269э будет изменен таким образом: - пр. Московский - пер. Армянский - пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский (конечная остановка автобуса №219э) - пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский и далее по маршруту.

Также до конца года будет запрещено движение трамваев по пр. Московскому, на участке от пл. Защитников Украины до пл. Конституции, по пл. Конституции и пл. Павловской, от пл. Конституции до ул. Университетской.

Трамваи будут курсировать так:

№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - ул. Морозова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - Южный вокзал;

в обратном направлении: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - ул. Университетская - ул. Грековская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины (Конный рынок) - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р.

Движение трамваев по ул. Академика Павлова, от пер. Салтовского до ул. Героев Труда (при движении в сторону ул. Героев Труда), будет запрещено с 22:00 19 октября до 5:00 20 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

Также будет запрещено движение трамваев по ул. Академика Павлова - от ул. Героев Труда до спуска Жилярди (при движении к спуску Жилярди) и по ул. Шевченко - от ул. Героев Труда до разворотного круга «Журавлевский гидропарк» (при движении в сторону Журавлевского гидропарка).

Трамвай №27 будет курсировать так: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - въезд Семиградский - ул. Бестужева - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

в обратном направлении: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ст. м. «Киевская» - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Бестужева - въезд Семиградский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - Новожаново.

Источник: city.kharkov.ua

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