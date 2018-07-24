Чем дышат харьковчане - исследование

В Харьковской области за первое полугодие исследовано 14 тыс. 654 пробы атмосферного воздуха, предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ обнаружены в 4% проб. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Самый высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха как по количеству проб с превышением ПДК, так и по кратности превышения, традиционно наблюдается в зоне влияния автотранспортных магистралей. В таких местах максимальное содержание пыли превышает нормативный уровень до 1,6 ПДК, ангидрида сернистого - до 1,8 ПДК, азота диоксида - до 1,6 ПДК, углерода оксида - до 1,4 ПДК, формальдегида - до 1,3 ПДК.

Выше средней загрязненность воздуха в Изюмском, Купянском, Двуречанском, Лозовском, Близнюковском, Печенежском районах, городах Купянск, Изюм, Первомайский, Люботин, Чугуев, Лозовая и Харьков.

В Харькове исследовано 5 тыс. 694 пробы атмосферного воздуха, превышение ПДК выявлено в 314 пробах (5,5%).

Источник: http://www.sq.com.ua

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