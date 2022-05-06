Через брак пального харків’ян просять обмежити поїздки

Голова Харківської ОВА Олег Сінєгубов зазначив, що проблема нестачі пального в Україні виникла через агресивні дії окупанта.

«Ми всі з вами спостерігаємо дефіцит пального. Це прямий наслідок ворожих дій росії та прицільних ударів. Окупант завдає ракетні удари по нафтобазах, через обстріли змушений був зупинити роботу Кременчуцький нафтопереробний завод, знищується транспортна інфраструктура. Морські порти, через які йшов найбільший потік постачання пального в Україну, заблоковані», – сказав Олег Синєгубов.

При цьому керівник Харківщини наголосив, що наразі відбувається першочергове забезпечення пальним наших захисників із ЗСУ, а також усіх екстрених та рятувальних служб – поліції, медиків, рятувальників, комунальників. Адже сьогодні усі наші зусилля, і на фронті, і в тилу повинні бути направленні на здобуття перемоги.

«Президент України та Уряд роблять все для того, щоб найближчим часом нормалізувати ситуацію. Прошу всіх утриматися від поїздок без нагальної необхідності! Просимо із розумінням ставитися до обмеження відпуску пального на станціях», – звернувся до мешканців області Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости