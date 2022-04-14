Черги на кордоні - оновлені дані
Найбільші черги на виїзд з України станом на 06:00 14 квітня спостерігаються в пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.
Як передає Укрінформ, про це Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України - Західний кордон повідомляє у Фейсбуці.
За даними ДПСУ, станом на 06:00 14 квітня на кордоні з Польщею в пунктах пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Грушів» та «Смільниця» черг немає.
У «Рава-Руській» на виїзд очікують 10 автобусів, легкові автомобілі й пішоходи відсутні.
У пункті пропуску «Краківець» на виїзд чекають 20 легкових авто і 7 автобусів, у пункті «Шегині» - 9 автобусів, пішоходів немає.
На кордоні зі Словаччиною в пунктах «Малий Березний», «Ужгород» і «Малі Селменці» без черг.
На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску «Тиса» на виїзд очікують 14 автобусів, легкових автомобілів немає, пропуск пішоходів не здійснюється).
У пунктах «Дзвінкове», «Косино», «Лужанка» та «Вилок» черг немає.
На кордоні з Румунією та Молдовою також без черг.
Як повідомляв Укрінформ, 12 квітня західні кордони України з Європейським Союзом та Молдовою перетнули майже 65 тисяч осіб.
Источник: ukrinform.ua