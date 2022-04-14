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Черги на кордоні - оновлені дані

Черги на кордоні - оновлені дані

Найбільші черги на виїзд з України станом на 06:00 14 квітня спостерігаються в пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.

Як передає Укрінформ, про це Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України - Західний кордон повідомляє у Фейсбуці.

За даними ДПСУ, станом на 06:00 14 квітня на кордоні з Польщею в пунктах пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Грушів» та «Смільниця» черг немає.

У «Рава-Руській» на виїзд очікують 10 автобусів, легкові автомобілі й пішоходи відсутні.

У пункті пропуску «Краківець» на виїзд чекають 20 легкових авто і 7 автобусів, у пункті «Шегині» - 9 автобусів, пішоходів немає.

На кордоні зі Словаччиною в пунктах «Малий Березний», «Ужгород» і «Малі Селменці» без черг.

На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску «Тиса» на виїзд очікують 14 автобусів, легкових автомобілів немає, пропуск пішоходів не здійснюється).

У пунктах «Дзвінкове», «Косино», «Лужанка» та «Вилок» черг немає.

На кордоні з Румунією та Молдовою також без черг.

Як повідомляв Укрінформ, 12 квітня західні кордони України з Європейським Союзом та Молдовою перетнули майже 65 тисяч осіб.

Источник: ukrinform.ua

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