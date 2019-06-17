Чи має право водій автобуса не дати пасажиру квиток

Харківський адвокат Роман Чумак пояснює, що таке квиток з точки зору закону та чому його потрібно завжди брати. Далі – пряма мова.

Квиток видається пасажиру після оплати ним проїзду в транспорті. Ціна квитка складається з вартості проїзду та, у певних випадках, плати за послуги автостанції та за попередній продаж. Вартість проїзду – це сума, за яку перевізник здійснює перевезення, що включає страховий платіж і податок на додану вартість.

Квиток – це проїзний документ, який дає вам право одноразового проїзду міським або приміським громадським транспортом, а також, у разі отримання шкоди з вини перевізника, – на отримання страхових виплат.

Є певні пільгові категорії громадян, яким дозволяється проїзд у транспорті без квитка, але з обов’язковим пред’явленням документа, який підтверджує наявність таких пільг.

В іншому разі водій має право вас не пустити в транспорт або попросити вийти з нього без квитка.

Крім того, у разі аварії ви не зможете без квитка отримати страхову компенсацію від страховика, плата за яку в обов’язковому порядку включається в кожний білет.

До речі, квиток дає право провозити лише ручний багаж, за великогабаритний багаж треба доплачувати окремо.

Купити квиток можна як на автостанції, так і безпосередньо у водія громадського транспорту, якщо ви здійснили посадку не на автостанції.

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Бувають випадки, коли водії не видають квитки самостійно, а іноді навіть відмовляються їх видати на прохання пасажира. Це є порушенням.

Згідно з правилами надання послуг пасажирського автотранспорту, водії громадського транспорту зобов’язані видавати квитки пасажирам. І робити це дозволяється тільки під час зупинки.

Отже, у вас є повне право вимагати видачі проїзного документа у вигляді квитка. Якщо ж водій категорично відмовляється видавати його, та ще й погрожує вигнати вас із транспорту, таким чином він порушує ваші права.

Вимога видати квиток не є порушенням законодавства та підставою для відмови в наданні послуг з перевезення, навпаки, відсутність білета – є такою підставою.

Водій може сказати, що начебто він запам’ятав, як ви заплатили за проїзд, і квиток вам не потрібен, але перевіряти їх наявність може спеціальний контролер. Якщо він побачить, що ви їдете в громадському транспорті без квитка, то на вас накладуть штраф і виженуть з транспорту, і водій вас не врятує, бо юридично – ви не маєте права на проїзд.

У такому разі слід скаржитись у спеціальні служби, що відповідають за дотриманням законів перевізниками, або до самих перевізників. Якщо ви вирішили скаржитись напряму перевізнику, який відповідає за свої транспортні засоби та за водіїв, то інформацію про нього можна знайти всередині транспортного засобу, там має бути зазначено його назву, номер телефону та поштову адресу. Але, як показує практика, скарги до перевізника є менш результативними, ніж скарги до спеціальних державних органів. Більш дієвим буде звернення до Державної служби України з безпеки на транспорті, можна звертатися як до центрального їх офісу в Києві, так і до обласних представництв, та до Департаменту інфраструктури вашої місцевої ради.

Скаржитись краще в письмовому вигляді, це дає більший результат, і так ваша скарга не залишиться без відповіді.

Источник: slk.kh.ua

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