Чи може перевізник скасувати маршрут через нерентабельність

Як пояснив адвокат Роман Чумак, відповідно до Закону України «Про транспорт», Державне управління в галузі транспорту має забезпечувати своєчасне, повне і якісне задоволення потреб населення України в транспортних перевезеннях.

За словами адвоката, підприємства транспорту мають право визначати термін і графік перевезень, призначати регулярні та додаткові рейси і маршрути перевезень.

– Внесення змін постійного характеру до маршруту (продовження, скорочення, зміна шляху проходження між зупинками), введення або виключення зупинок та/або зміна графіка руху можуть здійснюватися на міських і приміських маршрутах у тільки в разі зміни графіка руху або шляху проходження маршруту, але ніяк не через економічні проблеми, – наголосив Роман Чумак.

Він також зауважив, що водій автобуса не має права і можливості змінювати маршрут і графік руху, а також відмовляти пасажирам в обслуговуванні, крім передбачених законодавством конкретних винятків – стихійне лихо, епідемії, епізоотії – або іншої надзвичайної ситуації.

Тож, якщо ви стали свідком такої поведінки, адвокат рекомендує запам’ятати дату, час, номер машини і передати цю інформацію в інформаційно-диспетчерську службу «15-62» або безпосередньо звернутися зі скаргою до Департаменту транспорту Харківської області за номером: (057) 760 75 19, і далі Державне управління в галузі транспорту буде вирішувати цю проблему.

Источник: slk.kh.ua

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