DeLorean намекнула на возможное возвращение культовой «машины времени» в виде электромобиля

Американская компания DeLorean Motor Company раздумывает о том, чтобы вернуть в продажу спортивный автомобиль DMC-12 — эта модель знакома многим по серии фильмов «Назад в будущее», давно ставшей культовой. В выпущенном 20 января пресс-релизе производитель намекнул, что ищет инвесторов, чтобы воплотить эти планы в реальность, и порекомендовали следить за обновлениями.

DeLorean уже давно вынашивает идею повторного выпуска той самой модели DeLorean DMC-12 с кузовом из нержавеющей стали и дверями типа «крыло чайки» 1982 года. О планах по выпуску реплики оригинальной модели компания заявила еще в 2016 году, планируя запустить мелкосерийного производства в 2017 году. Но этим планам не суждено было сбыться — получение соответствующего разрешения затянулось.

И сейчас спустя пять лет Национальное агентство по безопасности дорожного движения в США (англ. National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) утвердило новые правила по мелкосерийному производству — именно этих изменений добивалась DeLorean. Речь о возможности для мелких автопроизводителей выпускать ограниченные партии автомобилей, не соответствующих действующим требованиям безопасности, которые предъявляются к машинам крупных автоконцернов. Но теперь DeLorean столкнулась с другой сложностью — с 2022 года начинают действовать новые нормы выбросов и двигатель, который они изначально планировали использовать для реплики DMC-12, им не соответствует. И теперь DeLorean рассматривает новый план — возрождение DMC-12 в виде полностью электрической модели. Сможет ли компания в итоге найти инвесторов и воплотить задумку в реальность, покажет время.

● DeLorean Motor Company была основана Джоном Делореаном в 1975 году. Она известна благодаря своей единственной выпущенной модели — спортивному автомобилю DeLorean DMC-12 с кузовом из нержавеющей стали и дверями типа «крыло чайки», который выпускался в 1981-1983 годах.

● В общей сложности DeLorean Motor Company собрала около девяти тысяч машин. С тех пор компания, пережившая банкротство, занималась только ремонтом и восстановлением уже выпущенных автомобилей, а также перепродажей выкупленных DMC-12.

Источгик: itc.ua

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