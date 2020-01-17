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ДЕМБЕЛЬ, ЗАЙКА, ШАУРМА: названы самые оригинальные номерные знаки, которые заказывали украинцы в 2019 году

ДЕМБЕЛЬ, ЗАЙКА, ШАУРМА: названы самые оригинальные номерные знаки, которые заказывали украинцы в 2019 году

В течение прошлого года украинцы заказали более 4 тысяч индивидуальных номерных знаков, в частности, с такими названиями, как ЖЕНЯ, ДЕМБЕЛЬ, ГАРДЕРОБ, ШАУРМА, ЗАЙКА и др. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины.

"По заказам физических и юридических лиц в течение 2019 года оформлены 4225 комплектов индивидуальных номерных знаков", - говорится в сообщении.

По информации сервисного центра МВД, были выполнены заказы именных номерных знаков - ТАНЮША, ВАСЯ, ЖЕКА, АЗИМ, СЕРЕГА. По заказу украинцы получили креативные номерные знаки, такие как КОТ, ВСМЫСЛЕ, ТАКОЕ, ХТОТАМ, ДЕМБЕЛЬ, ШАУРМА, БАРМАЛЕЙ, ЗАЙКА, МАДАМ, МАЛЫШКА, ГАРДЕРОБ.

Также были созданы интересные цифровые комбинации в номерных знаках: ААА777, М13М13М, М777М, WOOIW, RWT888. Несколько человек заказали англоязычные номерные знаки: MYBIKE, LAWYER, LOVE, LOTOS, HUNTER, SUPERMAN, BRUTTO.

Кроме этого, украинцы заказывали номерные знаки с рисунками, в частности, с улиткой, пчелой и смайликом.

Напомним, на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел работает сервис, с помощью которого можно проверить стоимость номерного знака с желаемой комбинацией цифр.

 

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