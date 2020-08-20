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Денис Шмигаль: Кожен регіон повинен мати власний авіаційний транспортний вузол

Денис Шмигаль: Кожен регіон повинен мати власний авіаційний транспортний вузол

Усереду, 19 серпня Кабінет Міністрів України підтримав внесення змін до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року.

«Це рішення допоможе пришвидшити завершення реконструкції злітної смуги аеропорту «Одеса», яке вже перебуває на завершальній стадії. Буде додатково виділено 117 млн грн на проектно-кошторисну документацію», — зазначив Денис Шмигаль.

Зміни до Програми також передбачають проектування та будівництво аеропорту «Мукачево», який стане стратегічною складовою Західного транспортного вузла України та сприятиме розвитку інфраструктури п’ятого Критського транспортного коридору.

«Також учора спілкувався із Прем’єр-міністром Словаччини Ігорем Матовичем. Ми домовились про відновлення повноцінної роботи аеропорту «Ужгород». У вересні під час планового візиту Президента України до Словацької Республіки планується підписання відповідної міждержавної угоди. І аеропорт «Ужгород» зможе повноцінно запрацювати, що розкриє додаткові можливості для Закарпаття в частині внутрішніх та міжнародних авіаперевезень», — додав Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, кожен регіон повинен мати власний авіаційний транспортний вузол — це стратегія Уряду, над якою постійно працює Міністерство інфраструктури та профільний Міністр.

Источник: kmu.gov.ua

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