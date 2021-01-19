"Дія" і ксерокопія паспорта: "Укрзалізниця" спростить ідентифікацію пасажирів

АТ "Укрзалізниця" хоче спростити вимоги до необхідних для посадки у вагон документів, але провезення багажу контролювати сильніше

Про це розповів керівник компанії Володимир Жмак в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Depo.ua.

За його словами, рішення про спрощення вимог до документів приймуть уже найближчим часом.

"Ми будемо говорити про те, що "Дія" буде діяти, ксерокопія документа теж буде достатньою підставою для допуску пасажира у вагон", – сказав він.

Жмак зазначив, що здійснення контролю за перевезенням багажу входить в обов'язки провідника. До того ж за дотримання цієї норми відповідальний і начальник поїзда.

"Зараз ми будемо приділяти більше уваги тому, щоб чинні норми виконувалися. Тому що провезення неоплаченого багажу також завдає нам збитків", – підсумував глава УЗ.

Источник: internetua.com

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