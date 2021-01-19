Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:42
Просмотров: 67

"Дія" і ксерокопія паспорта: "Укрзалізниця" спростить ідентифікацію пасажирів

Дія і ксерокопія паспорта: Укрзалізниця спростить ідентифікацію пасажирів

АТ "Укрзалізниця" хоче спростити вимоги до необхідних для посадки у вагон документів, але провезення багажу контролювати сильніше

Про це розповів керівник компанії Володимир Жмак в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Depo.ua.

За його словами, рішення про спрощення вимог до документів приймуть уже найближчим часом.

"Ми будемо говорити про те, що "Дія" буде діяти, ксерокопія документа теж буде достатньою підставою для допуску пасажира у вагон", – сказав він.

Жмак зазначив, що здійснення контролю за перевезенням багажу входить в обов'язки провідника. До того ж за дотримання цієї норми відповідальний і начальник поїзда.

"Зараз ми будемо приділяти більше уваги тому, щоб чинні норми виконувалися. Тому що провезення неоплаченого багажу також завдає нам збитків", – підсумував глава УЗ.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Кiнець старим маршруткам
Сегодня 09:03    73
Прототип китайского поезда на магнитной подушке разгоняется до 620 км/ч
Сегодня 08:33    74
19 січня – останній день реєстрації для проходження пробного ЗНО
Сегодня 08:24    58
У цьому році на зарплати освітян передбачено майже 100 млрд гривень, - Роман Єрмоличев
Сегодня 07:50    87
Україна перенесла перший саміт Кримської платформи: що відомо
Сегодня 07:04    107
Максим Степанов: Протягом 2021 року кількість трансплант-координаторів буде значно збільшено
Сегодня 06:55    83
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 18 січня 2021 року
Сегодня 06:36    84
Мінсоцполітики вживає додаткових заходів для забезпечення соціальної підтримки домогосподарств, які використовують електроенергію для індивідуального опалення
Сегодня 06:18    105
Встановлення граничної ціни на газ знизить його вартість для населення в середньому на 30%, — Прем’єр-міністр
Сегодня 06:09    113
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    171
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 