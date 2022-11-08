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Для мешканців Північної Салтівки цього тижня запровадять додаткові автобусні маршрути

Для мешканців Північної Салтівки цього тижня запровадять додаткові автобусні маршрути

Про це 7 листопада, в ефірі програми «Харьковские известия» повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, попри всю складність ситуації, харків'яни повертаються до міста, зокрема на Північну Салтівку.

«Ми вже пустили частину нових маршрутів на Північну Салтівку. Крім того, цього тижня буде запроваджено ще додаткові маршрути. Є ймовірність відключень електроенергії, і, щоб не зупиняти громадський транспорт, ми передбачили за кожним маршрутом дублюючі автобусні маршрути. Люди зможуть дістатися практично з будь-якої точки Харкова до будь-якої іншої точки міста», - повідомив Ігор Терехов.

Джерело: https://t.me/citykharkivua/18687

Новости портала «Весь Харьков»

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