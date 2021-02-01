Для обеспечения проезда на дорогах Харьковщины привлечено 162 единицы спецтехники

В течение суток в области очищено 690 км дорог общего пользования. Как сообщили в ХОГА, для обеспечения проезда на дорогах Харьковщины было привлечено 162 единицы специальной техники и 199 рабочих филиалов «Харьковского облавтодора». Для обработки дорог использовано 852 куб м противогололедных материалов. Использовано 90 т технической соли.

Утром 1 февраля наблюдаются осадки в виде снега по всей территории области. Температура воздуха составляла от -3°С до + 1°С. По состоянию на 9:00 утра, по данным Службы автомобильных дорог в Харьковской области проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения области.

«Техника работает в круглосуточном режиме. Выполняются работы по очистке проезжей части от снега, работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения, а также очистки и обработки автобусных остановок», - сообщили дорожники.

Приоритетными трассами является М-03 Киев-Харьков-Довжанский (Полтавское и Донецкое направление), М-29 Харьков-Красноград-Перещепино и М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта (Днепропетровское направление), Н-26 Чугуев-Меловое (Луганское направление), Р-46 Харьков-Ахтырка (Сумское направление), Харьковская объездная дорога, а также направления, которые соединяют Харьков с районными центрами.

«В случае осложнения движения, эксплуатационное содержание автодорог государственного значения Харьковщины при необходимости может обеспечить 341 единицу дорожных машин и механизмов подрядных организаций пескоразбрасыватели, солераспределители, техника с навесным оборудованием, погрузчики, бульдозеры, автогрейдеры, роторные снегоочистители. Есть достаточный запас песчано-солевой смеси, горюче-смазочных материалов», - сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Агентство Телевидения Новости