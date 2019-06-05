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До 22 июня частично перекроют две улицы из-за капремонта
Движение транспорта по ул. Дмитриевской, от ул. Полтавский Шлях до ул. Конторской, и ул. Ярославской, от ул. Конторской до ул. Полтавский Шлях, запрещено до 20:00 22 июня.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.
Ограничения связаны с продлением сроков выполнения капитального ремонта дорог. Ранее движение планировали открыть 8 июня.
Закрытые участки можно объезжать по прилегающим улицам.
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