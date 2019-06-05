Транспорт
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До 22 июня частично перекроют две улицы из-за капремонта

До 22 июня частично перекроют две улицы из-за капремонта

Движение транспорта по ул. Дмитриевской, от ул. Полтавский Шлях до ул. Конторской, и ул. Ярославской, от ул. Конторской до ул. Полтавский Шлях, запрещено до 20:00 22 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Ограничения  связаны с продлением сроков выполнения капитального ремонта дорог. Ранее движение планировали открыть 8 июня.

Закрытые участки можно объезжать по прилегающим улицам.

Агентство Телевидения Новости

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