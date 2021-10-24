До 31 октября в Харькове нельзя будет ездить по ул. Михаила Водяного

На ХТЗ перекрыли движение на одном из участков улицы Михаила Водяного.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

На участке улицы Михаила Водяного от ул. ХТЗ до просп. Индустриального ремонтируют канализационные сети. Именно это и стало причиной перекрытия движения, которое продлится до 31 октября.

Объехать закрытый участок можно по улицам Франтишка Крала, Молодежной, Луи Пастера и другим прилегающим.

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

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