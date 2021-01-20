До кінця 2021 року квитки Укрзалізниці подорожчають на 20% — Криклій радить купувати завчасно зі знижкою

Окрім модернізації приміських електричок відеокамерами та планів запуску експресів (до 350 км/год.) є ще одне важливе оголошення по Укрзалізниці — національний перевізник приготував чергове підвищення цін на квитки. Квитки на пасажирські перевезення подорожчають у 2021 році на 20% — тарифи будуть підвищуватися поступово на 2% щомісяця з 1 березня. Оголошення зробив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в етері 1+1.

Міністр пояснив таке рішення тим, що востаннє індексація проводилася два роки тому, через що тариф залишається збитковим.

Владислав Криклій порадив пасажирам Укрзалізниці купувати квитки завчасно, щоб мати можливість суттєво зекономити (до 40%) — мова йде про спеціальну програму лояльності зі знижками при ранньому бронюванні, яка запрацювала у 2020 році.

Источник: itc.ua

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