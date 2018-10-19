До конца года будут реконструировать Московский проспект

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пл. Конституции до Харьковской набережной, будет запрещено с 20 октября по 31 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам. На время работ будет организовано двустороннее движение в пер. Слесарном, на участке от пр. Московского до ул. Короленко.

Из-за ремонта свой маршрут сменят также городские автобусы.

при движении в сторону Харьковской набережной:

№241э, 272э: - пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский - Харьковская набережная и далее по маршруту;

при движении в сторону пл. Конституции:

№241э, 272э: - Харьковская набережная - пер. Армянский - пл. Конституции - пл. Павловская - ул. Университетская и далее по маршруту.

Путь до конечной остановки и расположение конечной остановки автобусов 249э, 251э, 269э изменится: - пр. Московский - пер. Армянский - пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Спартаковский (конечная остановка автобуса №219э) - пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пр. Московский и далее по маршруту.

Кроме того, будет запрещено движение трамваев по пр. Московскому, на участке от пл. Защитников Украины до пл. Конституции, по пл. Конституции и пл. Павловской, от пл. Конституции до ул. Университетской.

Два трамвая будут курсировать так:

№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - ул. Морозова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - Южный вокзал;

в обратном направлении: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - ул. Университетская - ул. Грековская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины (Конный рынок) - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р.

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