До Лозової запустили два нові потяги зі Слов'янська та Запоріжжя

З першого по третє жовтня до Лозової Харківської області запускають два потяги зі Слов'янська Донецької області та Запоріжжя.

Про це повідомляють пресслужби «Укрзалізниці» та Придніпровської залізниці.

З 1 жовтня «Укрзалізниця» запускає новий поїзд Слов’янськ – Лозова. Він вирушатиме зі станції Слов’янськ о 7:30 та прибуватиме до станції Лозова о 10:53. Зворотний поїзд вирушатиме з Лозової о 12:10 та прибуватиме до Слов’янська о 15:29. Ці потяги курсуватимуть щодня, крім четверга. Зупинки будуть на станціях Шидловська, Бантишеве, Гусарівка, Барвінкове, Язикове, Гаврилівка, Дубове, Близнюки.

З 3 жовтня почне курсувати приміський поїзд Запоріжжя – Лозова – Запоріжжя.

Із Запоріжжя він буде виїжджати о 8-й ранку зі станції «Запоріжжя II», до Лозової прибуватиме о 12:17. На зворотному напрямку виїжджатиме з Лозової о 12:51 і прибуватиме до Запоріжжя о 17:00.

Джерело: slk.kh.ua

Автор: Олександр Манченко

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