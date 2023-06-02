Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:31
Просмотров: 91

До селища Жуковського почне курсувати новий автобус

До селища Жуковського почне курсувати новий автобус

Автобус №62е «Пр. Жуковського – ст. м. «Держпром» почне курсувати з п’ятниці, 2 червня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, введення маршруту пов’язано з необхідністю забезпечити перевезення мешканців селища Жуковського. Автобус №62е курсуватиме так: автостанція «Пр. Жуковського» – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – пл. Свободи – ст. м. «Держпром» (у зворотному напрямку: пр. Незалежності – вул. Сумська – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – пр. Жуковського).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 