До селища Жуковського почне курсувати новий автобус

Автобус №62е «Пр. Жуковського – ст. м. «Держпром» почне курсувати з п’ятниці, 2 червня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, введення маршруту пов’язано з необхідністю забезпечити перевезення мешканців селища Жуковського. Автобус №62е курсуватиме так: автостанція «Пр. Жуковського» – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – пл. Свободи – ст. м. «Держпром» (у зворотному напрямку: пр. Незалежності – вул. Сумська – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – пр. Жуковського).

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