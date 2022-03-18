Додаткові евакуаційні рейси на 19 березня від «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 19 березня:

Київ, Дарницький вокзал:

1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;9:40 – №229/230 Харків – Івано-Франківськ;13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №263/264 Краматорськ – Львів;16:00 – №265/266 Краматорськ – Львів.

Запоріжжя:

16:05 – №225 Запоріжжя – Ковель.

⭕️ Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

❗️ Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com

Нагадуємо, Укрзалізниця оновила чат-бот у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages. Тепер там також можна знайти актуальну інформацію стосовно рейсів та відповіді на ключові питання щодо евакуації.

Агентство Телевидения Новости