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Додаткові евакуаційні рейси на 21 березня
«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 21 березня:
Харків:
8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ.
Дніпро:
10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм.
Краматорськ:
13:00 – №271/270 Краматорськ – Львів;16:00 – №273/272 Краматорськ – Львів.
❗️ Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com
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