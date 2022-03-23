Додаткові евакуаційні рейси від «Укрзалізниці» на 24 березня

«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 24 березня.

Київ, вокзал Дарниця:

9:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №286/285 Краматорськ – Львів;16:00 – №288/287 Краматорськ – Львів.

❗️ Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com

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