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Додаткові евакуаційні рейси від «Укрзалізниці» на 24 березня
«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 24 березня.
Київ, вокзал Дарниця:
9:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Харків:
8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро:
20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
13:00 – №286/285 Краматорськ – Львів;16:00 – №288/287 Краматорськ – Львів.
❗️ Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com
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