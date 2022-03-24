Додаткові евакуаційні рейси від «Укрзалізниці» на 25 березня
«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 25 березня.
Харків:
8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ;15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Київ, вокзал Дарниця:
9:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Дніпро:
20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
13:00 – №290/289 Краматорськ – Львів;16:00 – №292/291 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com
Приміські залізничні перевезення: напрямки курсування приміських поїздів на 25 березня – за посиланням https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/579594/