Додаткові евакуаційні рейси від «Укрзалізниці» на 25 березня

«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 25 березня.

Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ;15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Київ, вокзал Дарниця:

9:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №290/289 Краматорськ – Львів;16:00 – №292/291 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com

Приміські залізничні перевезення: напрямки курсування приміських поїздів на 25 березня – за посиланням https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/579594/

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