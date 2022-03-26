Додаткові евакуаційні рейси від «Укрзалізниці» на 27 березня

«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 27 березня.

Харків:

11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів;16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів.

❗️ Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com

Напрямки курсування приміських поїздів на 27 березня – за посиланням https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/579956/

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