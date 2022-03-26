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Додаткові евакуаційні рейси від «Укрзалізниці» на 27 березня
«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 27 березня.
Харків:
11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ.
Дніпро:
20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів;16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів.
❗️ Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com
Напрямки курсування приміських поїздів на 27 березня – за посиланням https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/579956/
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