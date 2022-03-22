Додаткові евакуаційні рейси «Укрзалізниці» на 23 березня

«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 23 березня:

Київ, вокзал Дарниця:

8:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ;15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №279/278 Краматорськ – Львів;16:00 – №285/284 Краматорськ – Львів.

❗️ Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32. Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com

Напрямки курсування приміських поїздів на 23 березня – за посиланням https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/579485/

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