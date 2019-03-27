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Движение по Коммунальному мосту ограничили до середины сентября

Движение по Коммунальному мосту ограничили до середины сентября

Движение транспорта по Коммунальному мосту на пр. Льва Ландау останется ограниченным до 15 сентября, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с продлением реконструкции путепровода.

На этот период двустороннее движение транспорта проходит по свободной от выполнения работ полосе, в соответствии с установленными дорожными знаками.

Ранее движение на данном участке планировалось возобновить 30 марта.

 

Агентство Телевидения Новости

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