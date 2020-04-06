Движение по Сумкой будет ограничено до 1 июня

Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от ул. Скрипника до ул. Жен-Мироносиц, будет ограничено с 6 апреля по 1 июня, а движение пешеходов по четной стороне участка - запрещено.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по восстановлению элементов благоустройства территории вдоль ул. Сумской. В то же время будет разрешен переход пешеходов через ул. Сумскую, на перекрестках с ул. Скрипника и ул. Жен-Мироносиц, по существующим регулируемым пешеходным переходам.

Кроме того, с 6 апреля по 1 июня остановочный пункт для троллейбусов и автобусов «Театр оперы и балета им. Лысенко» будет перенесен на 110 м вперед по ул. Сумской при движении в сторону ул. Гиршмана. Остановка общественного транспорта будет осуществляться по адресу: ул. Сумская, 36/38.

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