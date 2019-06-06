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Движение по улицам Дмитриевской и Ярославской запрещено до конца месяца
Движение транспорта по ул. Дмитриевской, от ул. Полтавский Шлях до ул. Конторской, и ул. Ярославской, от ул. Конторской до ул. Полтавский Шлях, запрещено до 20:00 22 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта дорог. Ранее движение планировали открыть 8 июня.
Закрытые участки можно объезжать по прилегающим улицам.
Источник: city.kharkov.ua
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