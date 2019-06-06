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Движение по улицам Дмитриевской и Ярославской запрещено до конца месяца

Движение по улицам Дмитриевской и Ярославской запрещено до конца месяца

Движение транспорта по ул. Дмитриевской, от ул. Полтавский Шлях до ул. Конторской, и ул. Ярославской, от ул. Конторской до ул. Полтавский Шлях, запрещено до 20:00 22 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков выполнения капитального ремонта дорог. Ранее движение планировали открыть 8 июня.

Закрытые участки можно объезжать по прилегающим улицам.

Источник: city.kharkov.ua

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