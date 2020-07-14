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Движение по улице Гоголя запрещено до конца сентября. Трамвай №26 во вторник изменит маршрут

Движение по улице Гоголя запрещено до конца сентября. Трамвай №26 во вторник изменит маршрут

Движение транспорта по ул. Гоголя, на участке от пл. Театральной до ул. Скрипника, запрещено до 17:00 20 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с плановой заменой участка теплотрассы по ул. Гоголя.

На время работ объехать закрытый участок можно по улицам Чернышевской, Скрипника, Сумской, пл. Театральной и пр.

Движение по улице Гоголя запрещено до конца сентября. Трамвай №26 во вторник изменит маршрут

Движение трамваев по ул. Веснина, Журавлевскому спуску и ул. Матюшенко, на участке от ул. Мироносицкой до ул. Шевченко, будет запрещено с 9:30 до 12:00 14 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев, находящихся возле контактной сети.

В связи с этим, трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко – ст. м. «Киевская».

Источник: city.kharkov.ua

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