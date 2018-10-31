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E-ticket в Харькове не будет работать с ноября

E-ticket в Харькове не будет работать с ноября

Система E-ticket в наземном электротранспорте и метрополитене не заработает 1 ноября.

Об этом сообщает «МедиаПорт» со ссылкой на заместитель городского головы Евгения Водовозова. 

По его словам, установка необходимого оборудования продолжается, поэтому запустить систему в метро 1 ноября не успеют. А на вопрос о конкретных сроках ответил: стараемся побыстрее. 

Напомним, систему E-ticket анонсировали в Харькове в декабре прошлого года. 1 декабря 2017 года ее запустили в наземном электротранспорте. Однако, система не работала гладко: неизвестные хулиганы испортили часть терминалов и валидаторов.  Кроме того, планировалось, что с начала 2018 года к единной системе подключится и Харьковский метрополитен. но сроки подключения постоянно сдвигались. 

Летом директор Департамента инфраструктуры горсовета Сергей Дульфан говорил, что запустить E-ticket планируется 1 ноября. А задержка связана с техническими сложностями и изменениями в законодательстве.

В октябре льготные e-ticket начали выдавать школьникам. Сначала они должны были действовать в троллейбусах и трамваях, а с ноября и в метро. После школьников льготные проездные планировалось выдать студентам и остальным льготникам.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: E-ticket, Е-билет

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