ЕС открывает границы, но украинцев там пока не ждут
С 1 июля Европейский союз разрешит въезд жителям менее 20 государств, но Украины среди них нет. Об этом пишет Politico.
Известно, что границы откроют для тех стран, у которых уровень заболеваемости равен или будет меньше европейского показателя за две недели на 100 тыс. человек. Сейчас в списке меньше 20 стран. Он будет обновляться каждые две недели с учетом изменений эпидситуации в той или иной стране.
«У каждого отдельного члена ЕС есть право открывать границы для третьих стран, но Брюссель рассчитывает, что блок будет единым в этом вопросе», - пишет издание.
СМИ отмечают, что в список попали:
- Алжир
- Австралия
- Канада
- Грузия
- Япония
- Черногория
- Марокко
- Новая Зеландия
- Руанда
- Сербия
- Южная Корея
- Таиланд
- Тунис
- Уругвай
- Андорра
- Сан-Марино
- Монако
- Ватикан.
В список могут включить также Китай, правда только при условии, если он также откроет свои границы для туристов из Европы.