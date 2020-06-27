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ЕС открывает границы, но украинцев там пока не ждут

ЕС открывает границы, но украинцев там пока не ждут

С 1 июля Европейский союз разрешит въезд жителям менее 20 государств, но Украины среди них нет. Об этом пишет Politico.

Известно, что границы откроют для тех стран, у которых уровень заболеваемости равен или будет меньше европейского показателя за две недели на 100 тыс. человек. Сейчас в списке меньше 20 стран. Он будет обновляться каждые две недели с учетом изменений эпидситуации в той или иной стране.

«У каждого отдельного члена ЕС есть право открывать границы для третьих стран, но Брюссель рассчитывает, что блок будет единым в этом вопросе», - пишет издание.

СМИ отмечают, что в список попали:

- Алжир

- Австралия

- Канада

- Грузия

- Япония

- Черногория

- Марокко

- Новая Зеландия

- Руанда

- Сербия

- Южная Корея

- Таиланд

- Тунис

- Уругвай

- Андорра

- Сан-Марино

- Монако

- Ватикан.

В список могут включить также Китай, правда только при условии, если он также откроет свои границы для туристов из Европы.

 

Агентство Телевидения Новости

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