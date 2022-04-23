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Евакуація з Маріуполя в суботу: деталі

Евакуація з Маріуполя в суботу: деталі

Евакуація з Маріуполя розпочнеться об 11 годині в суботу.

Джерело: Маріупольська міськрада

Деталі: Евакуація з окупованого Маріуполя розпочнеться об 11 годині від ТЦ "Порт-сіті".

Виїзд колони заплановано о 12:00 за Маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Орехів-Запоріжжя.

В евакуаційний автобус братимуть жінок, дітей і людей похилого віку.

Попередньо погоджено можливість долучення приватних авто до колони.

Що передувало: Через обстріли окупантів 21 квітня з Маріуполя не вдалося врятувати людей.

Евакуаційні автобуси з 79 маріупольцями, які зуміли виїхати з блокади 20 квітня, прибули на територію, підконтрольну українському урядові.

Віцепрем’єр Ірина Верещук анонсувала, що у суботу може бути відкрито гуманітарний коридор з Маріуполя.

Источник: pravda.com.ua

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