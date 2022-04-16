Евакуація з небезпечних районів: маємо працювати на випередження, – голова Харківської ОВА

Враховуючи провокації, які чинили окупанти у місті Краматорськ, влада має працювати на випередження. Таке ж повідомлення було і щодо лозівського вокзалу. Вживаються заходи безпеки, змінюються маршрути. Із Лозової та Барвінкового, що на Ізюмському напрямку, виїхали майже 40 тисяч людей, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ми закликаємо прислухатися до офіційних повідомлень влади та евакуйовуватися.

Ми неодноразово ініціювали відкриття «зелених коридорів» із Ізюма та населених пунктів, що поряд, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією. Але, на жаль, погоджень від росіян не отримували.

Щодо Харкова: на сьогодні проводити евакуацію в місті підстав немає».

Агентство Телевидения Новости