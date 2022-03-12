Евакуаційні рейси від Укрзалізниці на 13 березня

Укрзалізниця повідомляє про додатково призначені рейси (евакуаційні та зворотні) на 13 березня:

15:00 – №7931 Авдіївка – Дніпро11:00 – Житомир – Бердичів13:00 – №7912 Бердичів – Львів17:00 – №7764 Вознесенськ – Львів9:00 – №722 Дарниця – Харків-Пас.1:00 – №754 Дарниця – Харків-Пас.7:00 – №731 Дарниця – Дніпро11:00 – №781 Дарниця – Дніпро13:00 – №7801 Дарниця – Львів16:00 – №7803 Дарниця – Львів10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм12:30 – №903/904 Дніпро – Сокаль16:00 – №797 Дніпро – Львів17:30 – №782 Дніпро – Львів14:00 – №7904 Жмеринка – Львів10:00 – №217/218 Запоріжжя-1 – Чоп16:00 – №912/911 Запоріжжя-1 – Хелм15:00 – №265/266 Краматорськ – Чернівці14:00 – №219/220 Кривий Ріг – Чоп11:00 – №210/209 Кривий Ріг – Львів16:00 – №7736 Кропивницький – Львів15:00 – №225/226 Лиман – Ужгород12:0 – №255/256 Лиман – Львів6:00 – №222/221 Львів – Кривий Ріг11:30 – №210/209 Львів – Кривий Ріг17:00 – №261/262 Львів – Краматорськ18:00 – №716 Львів – Київ-Пас0:40 – №7603 Львів – Пшемисль5:27 – №7605 Львів – Пшемисль12:12 – №7609 Львів – Пшемисль15:40 – №7611 Львів – Пшемисль19:55 – №7601 Львів – Пшемисль17:00 – Львів – Хелм22:32 – №238/237 Одеса-Головна – Ужгород13:00 – №239/240 Стрий – Харків-Пас.17:00 – №229/230 Ужгород – Харків-Пас.8:30 – №753 Харків-Пас. – Львів9:40 – №229/230 Харків-Пас. – Ужгород13:00 – №239/240 Харків-Пас. – Львів16:00 – №755 Харків-Пас. – Львів15:30 – №903/904 (904) Хелм – Дніпро12:00 – №907/908 (906) Хелм – Дніпро16:30 – №219/220 Чоп – Кривий Ріг15:30 – №217/218 Чоп – Запоріжжя-111:35 – №8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)16:50 – №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)23:23 – Одеса – Ізмаїл – Тульча (Румунія)12:30 – Мукачево – Будапешт (Угорщина)Крім того, зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів.

Важливо! Усі евакуаційні та регулярні рейси в напрямку західної України та за її межі лишаються безкоштовними. Квитки на зворотні рейси є у продажу.

За розкладом завжди можна стежити на https://uz-vezemo.com/

Також Укрзалізниця вводить стабільний графік курсування поїздів до переходу на літній час 27 березня.

Рейси по ст. Харків (регулярні до 27.03)

3:46 – №114/113 Лиман – Львів3:46 – №142/141 Лиман – Львів5:40 – №114/113 Львів – Лиман12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ21:43 – №8/7 Харків-Пас. Одеса-Головна22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна

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