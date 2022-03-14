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Евакуаційні рейси від «Укрзалізниці» на 15 березня

Евакуаційні рейси від «Укрзалізниці» на 15 березня

«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 15 березня.

Харків:

10:00 – №239/240 Харків – Львів;13:00 – №913/914 Харків – Хелм;16:00 – №247/248 Харків – Дрогобич.

Дніпро:

10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм;12:30 – №228/227 Дніпро – Чоп;20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Кривий Ріг:

11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Чоп.

Додаткові рейси також відправляться з Лозової до Львова о 13:00, з Краматорська до Львова о 16:00, із Запоріжжя до Ковеля о 16:05, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Києва до Хелма о 19:13.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com

Агентство Телевидения Новости

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