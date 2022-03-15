Евакуаційні рейси від «Укрзалізниці» на 16 березня

«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 16 березня:

Харків:

9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм;12:30 – №903/904 Дніпро – Самбір;14:00 – Інтерсіті+ Дніпро – Львів;20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №271/272 Краматорськ – Ковель;16:00 – №269/270 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:

11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Чоп.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Козятина до Хелма о 22:00.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com

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