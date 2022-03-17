Евакуаційні рейси від «Укрзалізниці» на 18 березня
«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 18 березня.
Київ, Дарницький вокзал:
1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.
Харків:
8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;13:00 – №239/240 Харків – Львів.
Дніпро:
17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця;20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів;16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів.
Кривий Ріг:
11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.
Запоріжжя:
10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп.
❗️ Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com
Крім цього, «Укрзалізниця» оновила чат-бот у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages. Тепер там також можна знайти актуальну інформацію стосовно рейсів та відповіді на ключові питання щодо евакуації.