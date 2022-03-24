Евакуаційний потяг потрапив під обстріл під Києвом

Сьогодні евакуаційний поїзд 43 Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва. В трьох вагонах повибивало вікна, повідомляє голови правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

«По оперативних даних постраждалих немає. Ні серед поїздної бригади, ні серед пасажирів. Начальник поїзду та вся поїздна бригада діяли чітко.

Ворог вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми.

Я знову прошу весь цивілізований світ – допоможіть нам, #закрийте_небо. Свою роботу на землі ми зробимо», йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости