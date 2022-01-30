Филиппины вводят новые правила для туристов

Правительство Филиппин упрощает правила пограничного контроля для вакцинированных иностранных туристов, сообщает Rappler.com.

Так, с 1 февраля 2022 года, на Филиппины разрешено въезжать в страну полностью вакцинированным лицам:

1 февраля — возвращение полностью вакцинированных филиппинцев, независимо от того, откуда они родом.10 февраля — для полностью вакцинированные иностранцы из безвизовых стран.

«Иностранцы могут въезжать на Филиппины либо в туристических, либо в деловых целях», — заявил в пятницу, 28 января, Карло Ногралес, исполняющий обязанности пресс-секретаря президента и секретаря Кабинета министров.

Кроме этого, с 10 февраля 2022 года все иностранцы могут приезжать на Филиппины, вакцинированные одобренными властями или ВОЗ вакцинами. Им не придется проходить карантин по прибытии, но понадобится сдать тест перед поездкой.

«Как возвращающиеся филиппинцы, так и полностью вакцинированные иностранцы больше не обязаны проходить обязательный карантин. Им нужен только отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 48 часов до отъезда из-за границы», — говорится в сообщении.

С начала пандемии Филиппины закрыли свои границы для туристов, и въезд был разрешен только иностранцам с действующими филиппинскими визами. Филиппины должны были открыться в декабре 2021 года, но это было отложено из-за распространения нового штамма «Омикрон».

Источник: РБК-Украина

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