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Гараж или автонавес: что выгоднее?
Гараж или автонавес - извечный предмет споров автовладельцев. Попробуем разобраться кто же из них прав.
В защиту гаражей
Вот несколько аргументов почему стоит построить гараж:
- Он придает солидности всей территории двора. Для его обустройства есть множество вариантов выбора ворот:
- секционные ворота. Самый трендовый вид гаражных ворот. Они функционируют весьма специфическим образом: посредством поднятия полотна под потолок. Вариантов оформления ворот секционного типа огромное количество: под дерево, под металл, гофрированный лист и т.д. https://worota.com.ua/page/sekcionnye-garagnye-vorota.html
- роллетные ворота. Имеют привлекательный внешний вид, не тяжелый вес, очень компактные и экономят место для въезда, не требуют особенного ухода, работают по принципу обычных домашних роллет: скручиваются в рулон под крышей гаража.Такие ворота имеют померную цену.
- подъемно-поворотные ворота. Самый популярный вид гаражных ворот, после секционных и роллетных. Принцип их работы немного нестандартный: полотно поднимается наверх целой створкой и остается в таком положении до закрытия автовъезда. Огромный выбор вариантов оформления такого типа ворот удовлетворит запросы любого покупателя. Подъемно поворотные ворота максимально защищенная от взлома конструкция, впрочем как и секционные и роллетные ворота.
- распашные ворота. Самый спросный вид ворот, по причине их ценовой доступности, простоты установки, понятного принципа работы и долговечности службы. Распашные ворота изготавливают из таких материалов: профлиста (профнастила), филенки (шоколадки, плитки, ротанга, классики), цельного листового металла (окрашенного антикоррозийной краской Хаммерайт). Любые распашные ворота можно легко автоматизировать, что очень удобно для повседневного пользования.https://worota.com.ua/page/raspashnye-vorota.html
- Такая постройка практически вечная, не требующая никаких дополнительных материальных вложений, даже по прошествии десятилетий.
В защиту автонавесов
Вот список аргументов, почему стоит построить автонавес:
- Это дешево и практично.
- Его можно, при желании, легко установить своими руками потратив при этом не более чем 24 часа.
- Ограничений в выборе подходящей формы конструкции и материалов для его накрытия не существует. Так, автонавес может быть изготовлен правильной (односкатной, двускатной, арочной,полуарочной) и неправильной (многоуровневой) форм. Касательно материалов для накрытия автонавесов, самыми популярными принято считать следующие:
- профлист. Самый легкий и долговечный материал имеющий множество разновидностей по толщине и цвету (коричневый, красный, зеленый и т. д.). Из профлиста легко изготовить автонавес любой формы, ведь он достаточно гибкий, плюс ко всему, профлист легко транспортировать и устанавливать.
- поликарбонат. Материал максимально привлекательный по своим качествам (хорошо пропускает свет) и внешнему виду (существует множество цветового разнообразия). Поликарбонат, зачастую, используют для создания многоуровневых навесов или навесов арочной и полуарочной форм.
- металлочерепица. Лакшери материал.Свою достаточно высокую стоимость оправдывает сроком службы без необходимости окрашивания. Больше всего подходит для автонавесов простых форм, ведь гибкостью он похвастаться не может.
- тент. Тентовые автонавесы это максимально бюджетные, но не долговечные конструкции. Средний срок службы такого автонавеса составляет не более 5-7 лет. Откровенно говоря, тентовые навесы для авто нельзя назвать презентабельными - их вид максимально простой, несмотря на это очень много заказчиков отдают предпочтение именно тенту.
Надеемся приведенные аргументы помогут вам решить для себя, что лучше - гараж или автонавес.
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