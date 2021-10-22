Гараж или автонавес: что выгоднее?

Гараж или автонавес - извечный предмет споров автовладельцев. Попробуем разобраться кто же из них прав.

В защиту гаражей

Вот несколько аргументов почему стоит построить гараж:

Он придает солидности всей территории двора. Для его обустройства есть множество вариантов выбора ворот:

секционные ворота. Самый трендовый вид гаражных ворот. Они функционируют весьма специфическим образом: посредством поднятия полотна под потолок. Вариантов оформления ворот секционного типа огромное количество: под дерево, под металл, гофрированный лист и т.д. https://worota.com.ua/page/sekcionnye-garagnye-vorota.html

роллетные ворота. Имеют привлекательный внешний вид, не тяжелый вес, очень компактные и экономят место для въезда, не требуют особенного ухода, работают по принципу обычных домашних роллет: скручиваются в рулон под крышей гаража.Такие ворота имеют померную цену.

подъемно-поворотные ворота. Самый популярный вид гаражных ворот, после секционных и роллетных. Принцип их работы немного нестандартный: полотно поднимается наверх целой створкой и остается в таком положении до закрытия автовъезда. Огромный выбор вариантов оформления такого типа ворот удовлетворит запросы любого покупателя. Подъемно поворотные ворота максимально защищенная от взлома конструкция, впрочем как и секционные и роллетные ворота.

распашные ворота. Самый спросный вид ворот, по причине их ценовой доступности, простоты установки, понятного принципа работы и долговечности службы. Распашные ворота изготавливают из таких материалов: профлиста (профнастила), филенки (шоколадки, плитки, ротанга, классики), цельного листового металла (окрашенного антикоррозийной краской Хаммерайт). Любые распашные ворота можно легко автоматизировать, что очень удобно для повседневного пользования.https://worota.com.ua/page/raspashnye-vorota.html

Такая постройка практически вечная, не требующая никаких дополнительных материальных вложений, даже по прошествии десятилетий.

В защиту автонавесов

Вот список аргументов, почему стоит построить автонавес:

Это дешево и практично. Его можно, при желании, легко установить своими руками потратив при этом не более чем 24 часа. Ограничений в выборе подходящей формы конструкции и материалов для его накрытия не существует. Так, автонавес может быть изготовлен правильной (односкатной, двускатной, арочной,полуарочной) и неправильной (многоуровневой) форм. Касательно материалов для накрытия автонавесов, самыми популярными принято считать следующие:

профлист. Самый легкий и долговечный материал имеющий множество разновидностей по толщине и цвету (коричневый, красный, зеленый и т. д.). Из профлиста легко изготовить автонавес любой формы, ведь он достаточно гибкий, плюс ко всему, профлист легко транспортировать и устанавливать.

поликарбонат. Материал максимально привлекательный по своим качествам (хорошо пропускает свет) и внешнему виду (существует множество цветового разнообразия). Поликарбонат, зачастую, используют для создания многоуровневых навесов или навесов арочной и полуарочной форм.

металлочерепица. Лакшери материал.Свою достаточно высокую стоимость оправдывает сроком службы без необходимости окрашивания. Больше всего подходит для автонавесов простых форм, ведь гибкостью он похвастаться не может.

тент. Тентовые автонавесы это максимально бюджетные, но не долговечные конструкции. Средний срок службы такого автонавеса составляет не более 5-7 лет. Откровенно говоря, тентовые навесы для авто нельзя назвать презентабельными - их вид максимально простой, несмотря на это очень много заказчиков отдают предпочтение именно тенту.

Надеемся приведенные аргументы помогут вам решить для себя, что лучше - гараж или автонавес.