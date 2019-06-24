Гаражные ворота Berry. Актуальная классика

Когда в середине прошлого века инженеры немецкой компании Hörmann представили инновационную разработку гаражных ворот, это стало новым словом в индустрии строительных элементов.

Оригинальность идеи заключалась в замене традиционных створчатых ворот цельным щитом. Во время открывания щит с помощью автоматики поднимается вертикально и фиксируется под потолком. Такая конструкция давала существенную экономию места перед гаражом и внутри него.

Строители сразу же оценили инновацию. С этого времени ворота Hörmann начали победное шествие по стройплощадкам Европы, а компания стала бурно развиваться. Теперь это крупный концерн, с филиалами в странах Европы, Америки и Азии.

В нашей стране производственных цехов нет. Но продукцию торговой марки можно приобрести на официальном сайте компании Hörmann Украина.

Первая модель подъемно-поворотных ворот получила название Berry. Со временем разработчики создали еще две модификации: секционные ворота с электроприводом и рулонную модель RollMatic.

В ассортименте товаров производителя появились различные виды дверей, автоматика для въездных систем, дверные коробки, козырьки, перегородки и перегрузочная техника.

Но классикой и визитной карточкой бренда все же остаются нестареющие Berry.

Несколько причин востребованности ворот Berry

Подъемно-поворотная модель популярна по ряду причин:

- органичное сочетание высоких функциональных характеристик с эстетической привлекательностью;

- надежность и прочность;

- длительный срок службы;

- разнообразие цветовых оттенков и мотивов.

Что предлагает компания

На выбор клиентов представлены щитовые полотна из стали или дерева. Традиционный цвет металлического варианта белый. Это наиболее привлекательный по цене вариант. Но в каталоге есть выбор среди 7 других бюджетных колеров. Или же можно заказать один из 200 тонов международной цветовой таблицы RAL, кроме перламутровых и люминесцентных оттенков.

Деревянные щитовые полотна доступны только в 2 цветах: «северная ель» и «пихта Hemlock». На производстве используется погонажное сырье высокого качества. Для предотвращения загнивания и повреждения паразитами сырье покрывается специальным составом. После установки клиенту нужно один раз обработать ворота в соответствии с инструкцией.

Ворота Berry оснащены комплексом элементов защиты от взлома, случайного обрыва полотна или защемления пальцев. Конструкция легка в обращении, удобно управляется пультом и создает минимум шума.

Новости портала «Весь Харьков»